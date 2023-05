Morreu a lenda da música Tina Turner

De Euronews

Considerada a Raínha do Rock, Tina Turner morreu aos 83 anos após doença prolongada.

Tina Turner morreu aos 83 anos. Conhecida como "Miss Hot Legs", Tina Turner morreu após doença prolongada, em sua casa perto de Zurique, na Suíça.

Num comunicado enviado pelo agente pode ler-se: "Com ela, o mundo perde uma lenda da música e um modelo".

Nos últimos anos, Tina Turner sofreu vários problemas de saúde, tendo sido diagnosticada com cancro nos intestinos em 2016 e em 2017 fez um transplante de rim.

A notícia teve de imediato reações em todo o mundo: porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, afirmou esta quarta-feira que o desaparecimento da cantora era "uma notícia incrivelmente triste" e uma perda enorme para os fãs e a indústria da música.

Tina Turner começou a carreira na década de 1950, durante os primeiros anos do Rock & Roll. Mais tarde dedica-se ao Pop e ao Soul. Um dos seus maiores sucessos foi a música "What's Love Got to Do with It", lançada em 1984. Nessa década venceu seis dos seus oito prémios Grammy e viu uma dúzia das suas canções no Top 40, incluindo "Typical Male", "The Best", "Private Dancer" e "Better Be Good to Me".

Uma cerimónia fúnebre privada será realizada para amigos próximos e familiares.