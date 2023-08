Rússia e Ucrânia acusam-se de ataques com drones

De Euronews

Moscovo diz que drones ucranianos visaram seis regiões. Kiev denuncia ataque "maciço e coordenado"

A Rússia acusou a Ucrânia de lançar uma vaga de ataques com drones contra alvos em pelo menos seis regiões do oeste do país. Kiev, que não reclama normalmente ações contra o território do país vizinho, não comentou as informações avançadas por oficiais e meios de comunicação russos.

PUBLICIDADE

As forças do Kremlin atingiram entretanto a região da capital ucraniana com drones e mísseis num ataque classificado por Kiev como "maciço e coordenado".

Na frente leste, as batalhas pelo controlo de Kupyansk e Robotyne, mais a sul, são segundo os peritos, pontos cruciais na invasão russa e contraofensiva ucraniana.

Na sequência da recente visita do ministro russo da Defesa, Sergei Shoigu, à Coreia do Norte, os Estados Unidos denunciaram avanços "ativos" nas negociações para que Moscovo compre armamento a Pyongyang.

John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança da Casa Branca:"Qualquer acordo de armas entre a Coreia do Norte e a Rússia violará diretamente várias resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Continuamos a acompanhar a situação de perto e apelamos à Coreia do Norte para parar as negociações de armas com a Rússia e respeitar os compromissos públicos feitos por Pyongyang de não providenciar ou vender armas à Rússia."

Um dos principais alvos dos ataques de drones ucranianos em território russo foi o aeroporto de Pskov, perto das fronteiras com a Estónia e a Letónia, obrigando a cancelar todos os voos, com promessas de vingança por parte da Rússia.