Rússia e Ucrânia reclamam avanços na guerra

De Euronews com AFP

Segundo Washington, as tropas ucranianas fizeram progressos "notáveis" na frente sul

A guerra está a acelerar na Ucrânia. Russos e ucranianos afirmam ter feito progressos significativos. Os ucranianos no sul, onde se concentra a maior parte da contraofensiva de Kiev, e os russos no norte, como garantiu esta sexta-feira o ministério da Defesa.

"Na direção de Kupyansk, a posição tática das unidades de tropas foi melhorada através da tomada de fortalezas inimigas e montes estratégicos", afirmou Igor Konashenkov, porta voz do ministério russo.

Segundo Washington , as tropas ucranianas fizeram progressos "notáveis" na frente sul. Esta sexta-feira, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca sublinhou que a prioridade dos estados unidos é garantir que os ucranianos estão preparados para continuar a progredir, que têm as ferramentas e as técnicas, que têm a formação necessária".

No último mês, os meios de comunicação social norte-americanos citaram militares, que pediram anonimato, e que criticaram a estratégia ucraniana para recuperar as áreas ocupadas. Apontavam o dedo a Kiev por estar demasiado disperso, o que impediria o seu exército de empenhar forças suficientes nos locais certos para fazer recuar as tropas russas.