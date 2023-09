Confrontos entre eritreus e a polícia nas ruas de Telavive

De Euronews com AFP

Pelo menos três manifestantes foram baleados. Os agentes disseram que disparam balas reais em legítima defesa.

Em Telavive, mais de 100 pessoas ficaram feridas em violentos confrontos entre requerentes de asilo eritreus e a polícia.

PUBLICIDADE

Os distúrbios aconteceram depois centenas de eritreus hostis ao governo do seu país se terem reunido à porta de um salão no sul de Telavive, que deveria acolher um evento pró-regime organizado pela embaixada da Eritreia em Israel.

A polícia israelita declarou ilegal a concentração e ordenou a evacuação do local. Mas os manifestantes "atiraram pedras e tábuas de madeira" contra os agentes, e alguns deles vandalizaram lojas na zona, segundo a polícia.

No total, 27 polícias ficaram feridos e pelo menos três manifestantes foram baleados. Os agentes disseram que disparam balas reais em legítima defesa.

De acordo com as estatísticas de junho, há 17 850 requerentes de asilo eritreus em Israel. A maior parte deles chegou ilegalmente da Península do Sinai, no Egito, há vários anos, e instalou-se em zonas pobres de Telavive. Deixaram o seu país, governado pelo Presidente Isaias Afwerki, desde a sua declaração oficial de independência em 1993, após trinta anos de guerra com a Etiópia.

A Eritreia é um dos Estados mais isolados do mundo e ocupa os últimos lugares nos índices mundiais de liberdade de imprensa, de direitos humanos e de desenvolvimento económico.