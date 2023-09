De Euronews

O Presidente da Câmara Municipal de Madrid disse que o recorde de precipitação na cidade, registado 1972, de 87 litros por metro quadrado, será muito provavelmente batido.

As previsões de chuva forte no centro de Espanha levaram as autoridades a encerrar linhas de comboio, cancelar um jogo de futebol e a pedir à pessoas para ficarem em casa.

PUBLICIDADE

O Presidente da Câmara Municipal de Madrid disse que o recorde de precipitação na cidade, registado 1972, de 87 litros por metro quadrado, será muito provavelmente batido, com uma previsão de 120 litros por metro quadrado.

A chuva forte surge depois de Espanha ter sofrido uma onda de calor intenso e temperaturas elevadas persistentes em agosto.