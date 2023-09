De Euronews

A Turquia quer que a Rússia e a Ucrânia retomem o acordo sobre os cereais e o utilizem como ponto de partida para conversações de paz mais alargadas.

Aumentam as expetativas em relação ao encontro desta segunda-feira entre os presidentes da Turquia e da Rússia. Este domingo, o principal conselheiro de Recep Tayyip Erdogan para a política externa e segurança disse que o encontro com Vladimir Putin é vital para salvar o acordo de cereais do Mar Negro.

PUBLICIDADE

A Rússia continua a garantir que que poderá voltar ao acordo se o texto for alterado, afirmando que acordo anterior impunha restrições indiretas às exportações de cereais russas e limitava o acesso aos sistemas de pagamento mundiais.

Na semana passada, o ministro dos Negócios Estrangeiros turco afirmou, durante uma visita a Moscovo, que a reativação do acordo para o transporte de cereais ucranianos através do Mar Negro é "fundamental" para a segurança alimentar mundial.

A Turquia pretende que as duas partes retomem o acordo e o utilizem como ponto de partida para conversações de paz mais alargadas.

O Danúbio tornou-se a principal rota de exportação de cereais da Ucrânia desde julho, quando a Rússia abandonou o acordo negociado entre a ONU e a Turquia que permitia a Kiev exportar cereais, oleaginosas e óleos vegetais através do Mar Negro.