Pelo menos três mortos devido a chuvas torrenciais no centro de Espanha

Autoridades locais esperam que governo espanhol declare "zona de catástrofe"

Depois de vários meses de uma seca histórica, a Espanha vê-se afetada agora por chuvas torrenciais e consequentes inundações que já fizeram pelo menos três mortos, na província de Toledo. Outras três pessoas estão dadas como desaparecidas.

Entre a população local, os relatos são de choque.

Uma residente de Aldea del Fresno afirmava: "Sentimos a água a correr e descemos para ver como vinha o rio e, nesse momento, a ponte caiu. Corremos todos para fora e recuámos um pouco. Um pouco depois a outra ponte caiu, com um barulho enorme. Foi um momento de pânico."

O pânico também foi sentido entre os residentes de Buenache de Alarcón, na região de Castilla la Mancha. Um rio de água e lama atravessou a localidade, provocando danos significativos.

Um idoso explicava: "Fiquei sem nada, exceto o chão e os muros. Tudo o que tinha está bom para deixar fora."

Outra residente dizia: "Neste momento, é terrível. A nossa casa está ainda cheia de água, não temos eletricidade, nem água corrente, nem telemóvel... Temos todas as comunicações cortadas."

As regiões da capital, Madrid, e de Castilla la Mancha, no centro de Espanha, são as mais afetadas e as autoridades locais esperam que o governo declare uma "zona de catástrofe".