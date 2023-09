Covid-19 está de volta e governo português apela à vacinação

Infeções pelo SARS-CoV-2 estão a agravar-se na Europa e em Espanha a venda de testes anticovid subiu em flecha no final de agosto

Os casos de Covid-19 estão de novo a aumentar na Europa, mas em Portugal o governo entende não ser ainda necessário tomar medidas excecionais para travar a propagação do vírus.

Os casos de Covid-19 registaram um agravamento sobretudo na segunda metade de agosto, com um pico no final do mês forte das férias, quando num só dia houve o registo de mil infetados.

O Governo garante estar a acompanhar a situação e o ministro da Saúde apelou à dupla vacinação contra a Covid-19 e a gripe.

"Devo dizer que a principal medida que está em cima da mesa e que é muito importante alertar os portugueses é a campanha de vacinação, que vai começar dia 29 de setembro", afirmou o ministro Manuel Pizarro.

O que nós queremos é que todas e todos os portugueses com mais de 60 anos se vão vacinar contra a covid-19 e contra a gripe. Manuel Pizarro Ministro da Saúde de Portugal

Em Espanha, os dados da rede de vigilância para a Covid-19 sugerem que os contágios se estão a agravar devido ao aumento da interação social e do surgimento de novas variantes.

Um estudo, abrangendo 6.500 farmácias, estima um aumento de 556% na procura de testes antigénio para detetar a Covid-19 no final de agosto, por comparação com o ocorrido no início de junho.

"Agora, já percebemos que temos de pedir mais. antes vendíamos três por dia e agora são 18", explicou à TVE a farmacêutica Ana Albertos.

O aumento da venda de testes sentiu-se sobretudo na Extremadura, com 21.570 unidades, o que representa um aumento regional de 1.265% face às vendas de final de junho. Onde a venda de testes menos se fez sentir em Espanha foi nas Canárias, ainda assim com um aumento de 91%.

Nas últimas semanas, muitas pessoas têm procurado os centros de saúde espanhóis com sintomas habituais da infeção pelo vírus SARS-CoV-2, como febre, tosse, congestão ou fadiga.

Este agravamento ibérico da Covid-19 coincide com o recente alerta da Organização Mundial de Saúde (OMS) para o agravamento das hospitalizações por toda a Europa devido a um ressurgimento de infeções pelas variantes do SARS-CoV-2.