Inundações já mataram 10 pessoas na Grécia e sete em Espanha

Depois dos incêndios, a Espanha e a Grécia estão a ser atingidas por chuvas torrenciais, com inudações mortíferas.

Na Grécia, está confirmada a morte de 10 pessoas e quatro estão desaparecidas, após as enormes inundações que atingiram o país. Entre os desaparecidos está um casal de turistas austríacos, que se abrigou numa casa que viria a ser arrastada pelas águas.

As populações relatam cenas dramáticas: "Cenas de apocalipse. Muita gente presa em todas as aldeias ao redor de Palamas, casas inundadas à altura do telhado e pessoas a chorar por ajuda. Grandes danos, danos materiais; possivelmente algumas pessoas perderam a vida", conta uma testemunha.

Em algumas áreas da Grécia, incluindo Atenas, a precipitação dos últimos dias atingiu o dobro da média anual.

Apesar das chuvas terem acalmado na sexta-feira, muitos rios e riachos estão ainda a transbordar. Equipas de resgate e militares retiraram dezenas de pessoas que procuraram refúgio nos telhados e outros lugares altos.

Esta sexta-feira à tarde, o ministro da Proteção Civil informou que 1700 pessoas tinham sido resgatadas por barco e meios terrestres, enquanto outras 296 foram socorridas por helicóptero de 14 aldeias, incluindo 150 pessoas que precisavam de cuidados médicos imediatos.

Em Espanha, o número de mortos subiu para sete, depois de as equipas de resgate terem encontrado os corpos de dois homens desaparecidos. Um deles foi arrastado para um canal; o outro caiu num rio enquanto conduzia um veículo. O filho de um dos homens tinha sido resgatado mais cedo, depois de passar uma noite agarrado a uma árvore. Uma mulher está desaparecida há quase uma semana. Foi vista pela última vez ao volante do seu carro, no domingo à noite.