Mau tempo provoca inundações na Europa

Bombeiros efetuam mais de uma centena de intervenções em Itália. Na Eslovénia, águas cortam estradas e invadem linhas de metro

As chuvas torrenciais continuam a provocar inundações e deslizamentos de terras no norte e centro de Itália.

Até ao momento não há registo de vítimas, mas o mau tempo provocou danos importantes e obrigou a mais de uma centena de intervenções por parte dos bombeiros e serviços de emergência italianos.

Entre as operações registadas, esteve o salvamento de um grupo de cabras e ovelhas na região do Piemonte. Os treze animais foram apanhados pela rápida subida das águas e só escaparam graças à intervenção de um grupo de bombeiros, com recurso a uma grua.

Na Áustria, que também continua a registar fortes precipitações, a famosa cascata de Gasteinerfall, perto de Salzburgo, transformou-se numa enorme torrente de água e lama devido à intempérie.

Esta terça-feira ficou também marcada pela chuva constante e intensa na vizinha Eslovénia, sobretudo em Ljubljana e na região costeira. Na capital, as águas invadiram linhas de metro e cortaram estradas, com vários carros apanhados pela subida repentina das águas.