Joe Biden rejeita guerra fria com a China

Presidente dos EUA visita Vietname e diz querer estabelecer parcerias com vários países asiáticos em nome da estabilidade global

Os Estados Unidos não estão a tentar começar uma guerra fria com a China. A garantia foi dada por Joe Biden durante a sua primeira visita ao Vietname. De acordo com o Presidente norte-americano, o seu objetivo passa por assegurar a estabilidade global através de parcerias com vários países asiáticos.

Biden saudou a aproximação entre Washington e Hanói, a prova de uma evolução considerável após um "passado amargo" entre os dois países, e manifestou o desejo de estender a parceria ao clima e à economia.