Rússia queixa-se de sabotagem nas eleições que realiza na Ucrânia

Eleições locais russas decorrem em todo o país mas também nas regiões ilegalmente anexadas da Ucrânia

As autoridades russas informaram que as zonas ocupadas na Ucrânia foram palco de várias tentativas para sabotar as eleições locais deste domingo. De acordo com a Comissão Eleitoral, foi mesmo realizado um ataque com um drone explosivo numa mesa de voto na província de Zaporíjia.

As eleições decorrem em 79 regiões da Rússia, nas quatro regiões ucranianas ocupadas o ano passado e na península da Crimeia, anexada ilegalmente desde 2014. Kiev já descreveu o escrutínio russo no seu território como uma farsa, e uma violação da lei internacional.

Em Moscovo, Sergei Sobyanin, presidente da Câmara desde 2010, procura a reeleição e é apontado como favorito. Todos os seus adversários concorrem por partidos apoiados pelo Kremlin.

De acordo com o Comité Eleitoral, mais de três milhões de russos votaram online e registaram-se mais de vinte mil ciberataques ao sistema na sexta-feira e no sábado.