Moscovo reivindica vitória em eleições locais nas regiões ocupadas e anexadas

De Euronews

Kiev e Ocidente contestam fortemente escrutínio organizado pela Rússia nas regiões de Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporíjia e na Crimeia

Nas regiões da Ucrânia ocupadas e anexadas pela Rússia contam-se ainda os votos de eleições locais fortemente contestadas por Kiev e pelo Ocidente, mas Moscovo reinvindica já a vitória do partido de Vladimir Putin.

PUBLICIDADE

Para além de Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporíjia e a Crimeia, o voto teve lugar também em 69 regiões russas. Os escrutínio decorreu entre sexta-feira e domingo.

Apesar da guerra na Ucrânia ter estado ausente da campanha no território russo, esteve na mente dos eleitores, sobretudo em localidades como Rostov-on-Don, alvo de um ataque com drones na última semana.

Na linha da frente, em território ucraniano, os combates continuam, com Kiev a reclamar avanços apesar de uma contraofensiva mais lenta do que o esperado.

A Ucrânia diz que a Rússia está a preparar uma nova campanha de mobilização forçada de até 700.000 novos recrutas para fazer face a baixas "catastróficas".

A vizinha Roménia, membro da NATO, apresentou um protesto formal a Moscovo na sequência da descoberta, no seu território, de restos de um drone "semelhante aos usados pelo Exército russo".

Com a proximidade do conflito, as autoridades romenas têm também investido na modernização das capacidades navais e dos seus sistemas de radar, nomeadamente no porto de Constanta, no Mar Negro.

Bucareste quer também oferecer uma rota alternativa para os cereais ucranianos.