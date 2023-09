De Euronews

Trata-se da 24.ª vitória do sérvio no Grand Slam

Mais uma taça erguida por Novak Djokovic, que conquistou o Open dos Estados Unidos, batendo Daniil Medvedev em Flushing Meadows, pelos parciais de 6-3, 7-6 e 6-3.

Trata-se nada menos da 24.ª vitória do sérvio no Grand Slam, mais do que qualquer outro jogador masculino.

Djokovic segue para Valência onde vai disputar esta semana a Taça Davis pela Sérvia.