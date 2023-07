Alcaraz regressa a casa e fala de um momento mágico

De euronews

Espanhol recebido como um herói após a vitória frente a Novak Djokovic na final de Wimbledon

Carlos Alcaraz regressou a casa como um herói depois de quebrar o reinado de Novak Djokovic em Wimbledon. O espanhol de vinte anos cometeu a proeza de derrotar o sérvio em Londres, o que ninguém conseguia fazer desde 2017, e mostrou que não é por acaso que é o atual líder do ranking mundial de ténis.

Alcaraz até já tinha um título de Grand Slam no palmarés, venceu o Open dos Estados Unidos o ano passado, mas admite que o triunfo no All England Club foi especial:

"Ainda não parei para assimilar, para falar com a minha família e a minha equipa sobre tudo o que aconteceu, mas foi muito, muito emocionante. Na minha cabeça ainda tenho o ponto de encontro - a direita cruzada, a resposta do Djokovic para a rede - foi um momento mágico que vou guardar na minha cabeça durante muito tempo."

Alcaraz é o mais jovem de sempre a chegar a número um do mundo e fala-se já de uma nova página na história do ténis. O espanhol prefere apreciar o momento:

"Talvez a história tenha mudado um pouco mas não vejo as coisas dessa forma. Enquanto o Rafa e o Djokovic jogarem, vão ser as referências para todo o mundo, vão ser lendas.

No futuro, quando eles já não estiverem - o que espero que só aconteça daqui a muito tempo - falaremos das novas gerações, da nova era. Neste momento, temos de desfrutar o mais possível do Djokovic e do Rafa".