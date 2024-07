Wimbledon: Alcaraz vence Djokovic e recebe o troféu das mãos de Kate Middleton

De Euronews com AP

Alacaraz venceu o torneio inglês pelo segundo ano consecutivo. A Princesa de Gales foi aplaudida de pé na sua segunda aparição pública desde que revelou que tem cancro.

Carlos Alcaraz derrotou Novak Djokovic por 6-2, 6-2, 7-6 (4) na final masculina de Wimbledon no domingo, conquistando o seu quarto título de Grand Slam aos 21 anos.

Foi uma desforra do jogo do campeonato do ano passado na relva do All England Club, que Alcaraz venceu em cinco sets.

Esta final foi muito mais fácil para Alcaraz, pelo menos até ter tropeçado quando tinha três match points ao servir para a vitória a 5-4 no terceiro set.

Ainda assim, Alcaraz reagrupou-se e acabou por conquistar o segundo grande troféu consecutivo - que lhe é entregue pelas mãos da Princesa de Gales - depois do triunfo do mês passado no Open de França, em terra batida.

O espanhol conquistou o seu primeiro título de Slam no Open dos Estados Unidos de 2022, quando era ainda adolescente, e nenhum outro jogador conseguiu conquistar mais títulos de Slam antes de completar 22 anos do que ele.

Kate Middleton visita Wimbledon numa rara aparição pública

A Princesa de Gales chegou ao All England Club no domingo para a final masculina de Wimbledon, apenas a sua segunda aparição pública desde que anunciou que lhe foi diagnosticado um cancro.

Kate, mulher do herdeiro do trono, o Príncipe William, foi aplaudida de pé pelo público do Centre Court quando se sentou na Royal Box antes do início do jogo entre Novak Djokovic e Carlos Alcaraz.

A Rainha e a sua filha de 9 anos, a Princesa Charlotte, chegaram ao local do torneio de Grand Slam em relva, no sudoeste de Londres, numa caravana, cerca de meia hora antes do início da final. Dirigiram-se a um terraço no clube que está ligado ao estádio principal por uma passagem pedonal e cumprimentaram várias pessoas, incluindo a campeã do US Open de 2021, Emma Raducanu, e outros jovens tenistas britânicos.

Kate estava a usar um vestido roxo - uma das cores oficiais de Wimbledon.

Kate, Princesa de Gales, acena ao público a partir da Royal Box, com a sua filha, a Princesa Charlotte, e a sua irmã Pippa Matthews, à esquerda, observa a partida de ténis. Mosa'ab Elshamy/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

A sua irmã Pippa Matthews juntou-se a ela na primeira fila do Royal Box. Duas filas atrás deles estavam os actores Tom Cruise e Benedict Cumberbatch, enquanto vários antigos campeões de Wimbledon também estavam presentes - incluindo Rod Laver, Andre Agassi e Stefan Edberg.

Desde 2016, a princesa é a patrona do All England Club, que acolhe Wimbledon todos os anos. Os seus deveres cerimoniais incluem a entrega dos troféus dos vencedores após as finais de singulares, embora não estivesse presente no sábado, quando Barbora Krejcikova derrotou Jasmine Paolini pelo título feminino.

Kate revelou em março que tinha cancro e que estava a fazer quimioterapia. A sua única aparição pública desde então foi a participação no desfile de aniversário do Rei Carlos III, no mês passado. Antes desse evento, divulgou uma declaração dizendo que estava "a fazer bons progressos" mas que ainda tinha "dias bons e dias maus".

O Príncipe William tem participado regularmente nas finais de Wimbledon, mas não ia lá estar no domingo. Em vez disso, planeava ir ver a Inglaterra defrontar a Espanha na final do Campeonato da Europa de futebol masculino na Alemanha. É o presidente da Associação Inglesa de Futebol.

A Rainha Camilla, esposa do Rei Carlos III, também visitou Wimbledon na quarta-feira.