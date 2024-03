Agências noticiosas retiram foto da princesa de Gales por manipulação. Kate admite erros de edição

De Euronews

Cinco agências noticiosas retiraram foto partilhada pelos príncipes de Gales no Dia da Mãe, por verificarem que havia retoques e alterações. Kate confirmou a manipulação da imagem e disse que se tratava de uma “experiência com edição”.

A primeira fotografia oficial de Kate Middleton, a princesa de Gales, desde que foi submetida a uma cirurgia abdominal planeada há quase dois meses, foi divulgada no domingo. No entanto, as agências noticiosas que tinham divulgado a imagem - partilhada também pela realeza nos seus canais oficiais - acabaram por retirá-la ao final do dia, avisando os clientes para suspeita de manipulação.

A eventual alteração da foto, que terá sido tirada pelo príncipe William e que foi partilhada pelo Palácio de Kensington, levantou novas preocupações com o estado de saúde de Kate, que não era vista em público desde o dia 17 de janeiro.

A princesa de Gales publicou a fotografia, onde se mostra rodeada pelos três filhos, nas redes sociais, no domingo, no âmbito das celebrações do Dia da Mãe no Reino Unido. Na legenda, agradece o "apoio constante dos últimos dois meses".

Milhões de pessoas observaram a fotografia ao mais ínfimo pormenor e apontaram “manipulações óbvias de Photoshop”, escreveu a imprensa britânica.

Ao final do dia de domingo, as principais agências noticiosas, nomeadamente a Associated Press, Reuters, Agence France-Presse e Getty, retiraram a fotografia dos servidores e avisaram os clientes de que a imagem tinha sido alterada em relação à original.

Também a agência britânica PA, que normalmente distribui todas as imagens da família real, comunicou já esta segunda-feira que optara por eliminar a fotografia por "falta de esclarecimentos".

Entre os pormenores que atraíram a atenção dos internautas estão a extremidade da manga direita do casaco de malha de Charlotte, apoiada no braço da cadeira onde está sentada a mãe. O pulso de Charlotte parece deslocado e falta parte da manga do casaco.

Perante a polémica, a princesa de Gales divulgou esta segunda-feira uma declaração para pedir desculpa por** "qualquer confusão** causada pela fotografia do Dia da Mãe" e refere que as alterações resultaram de "uma experiência com edição".

"Como muitos fotógrafos amadores, ocasionalmente faço experiências com edição", lê-se no comunicado de Kate.

A princesa Kate, de 42 anos, foi operada a 16 de janeiro, mas o seu estado de saúde e o motivo da cirurgia não foram revelados. O Palácio de Kensington informou, no entanto, que não se tratava de uma intervenção relacionada com cancro.

A família real tem estado sob mais escrutínio do que o habitual, nas últimas semanas, porque tanto Kate como o rei Carlos III não têm desempenhado as suas funções públicas, devido a problemas de saúde.

Carlos III está a ser tratado para um tipo de cancro que não foi especificado, descoberto durante o tratamento de um problema na próstata. O monarca cancelou todos os compromissos públicos enquanto recebe tratamento, embora tenha sido fotografado recentemente a ir à igreja e a encontrar-se em privado com funcionários do Governo.

Já sobre Kate, o Palácio de Buckingham referiu que a princesa deverá regressar a eventos públicos depois da Páscoa, ressalvando que tudo dependerá dos progressos após a cirgurgia.