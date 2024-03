O que sabemos sobre a doença de Kate Middleton?

De Euronews and AP

A princesa de Gales, chocou o mundo quando revelou que estava a ser tratada contra um cancro. Eis o que sabemos sobre a sua recuperação.

PUBLICIDADE

A princesa de Gales revelou num vídeo publicado na sexta-feira que tem cancro e que está a fazer quimioterapia.

No entanto, no anúncio, não disse que tipo de cancro é como está a decorrer o tratamento.

O que sabemos sobre a saúde da princesa Kate, a partir do que foi dito no seu vídeo, e o que os especialistas médicos acreditam que está a acontecer com o seu tratamento?

Que tipo de cirurgia é que Kate fez?

Kate foi submetida a uma cirurgia abdominal em 16 de janeiro. A notícia só foi anunciada no dia seguinte, quando o Palácio de Kensington revelou que ela estava a recuperar de uma operação programada.

Na altura, as autoridades disseram que a sua condição não era cancerígena, mas não especificaram o tipo de cirurgia, dizendo apenas que tinha sido bem sucedida.

Quando foi detetado o cancro?

Durante o anúncio em vídeo na sexta-feira, Kate disse que "os testes após a operação revelaram a presença de cancro" e que estava na fase inicial do tratamento.

Não disse que tipo de cancro foi detetado, nem deu pormenores sobre se está a fazer tratamento com quimioterapia.

A declaração do Palácio de Kensington diz que Kate descobriu o cancro após a realização de exames pós-operatórios.

É invulgar descobrir um cancro após uma cirurgia?

Embora seja raro encontrar cancro após uma cirurgia para um problema de saúde não cancerígeno, pode acontecer em cerca de 4% dessas cirurgias, disse o Dr. Yuman Fong, um cirurgião do City of Hope Cancer Center no sul da Califórnia, nos EUA.

"Este número de 4% representa alguém que vai para a sala de operações por causa de uma doença que se pensa ser benigna", como um procedimento para remover a vesícula biliar ou quistos nos ovários, disse Fong.

É comum encontrar cancro numa pessoa tão jovem como Kate?

Sim, o cancro é raro em jovens adultos. Mas nos países desenvolvidos, as taxas de alguns tipos de cancro estão a aumentar entre os adultos jovens: Kate tem 42 anos.

"Detestamos quando os jovens têm cancro, mas, ao mesmo tempo, são os que melhor recuperam", disse Fong.

Que tipo de tratamento está Kate a fazer?

A declaração do palácio disse que não seriam fornecidos detalhes sobre o tipo de cancro ou o seu tratamento, que terá iniciado em fevereiro, a não ser que a própria Kate o deseje revelar.

"Não partilharemos mais nenhuma informação médica privada. A Princesa tem o direito à privacidade médica, tal como todos nós", refere o comunicado.

Após uma cirurgia bem sucedida, a quimioterapia é frequentemente utilizada para ajudar a matar quaisquer células cancerígenas dispersas e para evitar que o cancro volte.

Os tratamentos evoluíram e, quando a quimioterapia é utilizada atualmente, é por vezes por períodos mais curtos ou em doses mais baixas do que antigamente.

Quais são os efeitos secundários da quimioterapia?

Fadiga, náuseas, formigueiro nas mãos e nos pés e, por vezes, queda de cabelo são efeitos secundários da quimioterapia, afirma a Dra. Monica Avila do Moffitt Cancer Center em Tampa, Florida, EUA.

Mas existem medicamentos para melhorar estes efeitos secundários. E as toucas frias que arrefecem o couro cabeludo podem evitar a queda de cabelo, disse Avila.

PUBLICIDADE

"Um paciente pode precisar de algumas semanas a um mês ou dois para se recuperar dos efeitos", disse Avila. A dormência e o formigueiro podem levar mais tempo para desaparecer, disse.

Quanto tempo durará o tratamento?

A declaração do palácio diz que isso dependerá dos médicos.

"A princesa está agora numa via de recuperação", diz o comunicado.