Líderes mundiais enviam mensagens a Kate Middleton após anunciar que tem cancro

Na sexta-feira a princesa de Gales confirmou através de um vídeo que está a receber tratamento com quimioterapia por causa de um cancro detetado numa cirurgia programada. Vários chefes de Estado enviaram mensagens de solidariedade.

Alguns líderes mundiais enviaram mensagens de apoio e conforto a Kate Middleton após a princesa ter anunciado que tem cancro.

Após semanas de especulações, Kate Middleton confirmou que tem cancro e está a ser submetida a um processo de quimioterapia. Esta notícia surpreendeu os seus súbditos ingleses e os líderes políticos de todo o mundo. Muitos deles não demoraram em enviar mensagens de apoio à princesa.

Todos os membros da família real demonstraram publicamente solidariedade. O próprio Rei Carlos III, que também está a ser tratado a um cancro, disse estar "muito orgulhoso de Kate Middleton pela valentia e pela coragem pelo anúncio".

O monarca afirmou estar em "contato próximo com a sua querida nora" e disse que tanto ele como a rainha Camila "continuarão a oferecer todo o amor e apoio a toda a família nestes tempos difíceis".

O príncipe Henry e a sua esposa Meghan Markle desejaram que a princesa de Gales se recupere "em privado e em paz". Esta reação vem depois do distanciamento de Henry com a família real britânica.

Como os líderes políticos reagiram à mensagem de Kate Middleton?

A classe política também quis confortar Kate Middleton. O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, foi um dos primeiros governantes a reagir. Downing Street publicou um comunicado após a mensagem da princesa através do qual Sunak transmitiu o seu apoio solidário.

O líder do Partido Trabalhista também se apressou em mostrar apoio a Kate com uma mensagem nas redes sociais. Keir Starme condenou a "especulação assustadora" dos últimos dias.

O presidente da Câmara de Londres, Sadiq Khan, afirmou que os seus pensamentos "estão com ela e com a sua família. O cancro tem impacto em muitos de nós, e a sua coragem em partilhar o seu diagnóstico ajudará a aumentar a consciencialização e a encorajar outros a fazerem rastreios".

De França, veio os desejos de Emmanuel Macron de uma "boa recuperação" neste " difícil período" que a princesa vai agora começar.

Em Espanha, alguns políticos também manifestaram solidariedade com a monarca inglesa, como o presidente da Junta da Andaluzia, Juan Manuel Moreno Bonilla que quis enfatizar "a proximidade e o carinho que desperta no povo britânico" a princesa.

O mesmo apoio surgiu da Casa Branca onde a porta-voz manifestou estarem "incrivelmente tristes com a notícia" e desejou rápida recuperação à princesa.

Como foi a mensagem de Kate Middleton?

Sózinha e ao ar livre. Foi esta a encenação escolhida para o anúncio de Kate. As pessoas não tardaram em aplaudir as suas duras palavras com as quais confirmaram a notícia, reconhecendo a dificuldade que tiveram em comunicá-la, em primeiro lugar, aos seus próprios filhos.

O fato de proteger os pequenos e de que estes vivam o processo que atravessa a sua mãe de forma mais natural possível, levaram que Kate se afastasse dos meios de comunicação durante as últimas semanas.

"Queria aproveitar esta oportunidade para lhes agradecer pessoalmente todas as maravilhosas mensagens de apoio e compreensão enquanto recuperava da cirurgia", começou por dizer a princesa.

Em seguida, no vídeo de pouco mais de 2 minutos, Kate confirmava o diagnóstico: "em janeiro, fui submetida a uma cirurgia abdominal em Londres e nesse momento pensou-se que não era cancerígeno. A cirurgia foi bem sucedida. No entanto, os testes pós-operatórios confirmaram que afinal havia um cancro".

A princesa de Gales reconheceu que o processo não está a ser fácil para a família real. "Foi um grande choque, William e eu temos feito todos os possíveis para processar e gerir isto de forma privada para o bem da nossa jovem família".

O que diz a linguagem não-verbal da Kate Middleton?

Especialistas em linguagem não verbal, como José Luis Martín Ovejero, não demoraram em analisar a expressão de Kate Middleton. Além das palavras proferidas por Kate, o seu rosto evitou transmitir emoções, o que poderá significar que a mensagem terá sido gravada várias vezes, disse o analista no seu blog pessoal.

Além disso, o mais marcante na sua mensagem é o olhar para o chão. Algo que indica que Kate Middleton está a passar por um momento de abatimento. É algo que milhares de internautas também notaram nas redes sociais, enviando mensagens de carinho à princesa nestes momentos tão complicados para ela.

A roupa escolhida também é importante: simples e natural, o que a aproxima dos cidadãos que durante tanto tempo estiveram preocupados com ela. Há quem tenha sentido falta do príncipe William, que deveria estar ao seu lado como sinal de apoio durante a mensagem. Outras vozes consideram que o ideal foi mostrar-se sozinha, tal como fez, perante a adversidade.