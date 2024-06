Princesa de Gales fala sobre os tratamentos para o cancro: "Estou a fazer progressos"

De Euronews

Kate anunciou que vai participar na cerimónia pública que comemora o aniversário do rei, já no sábado, em Londres. Mas admitiu que ainda não está fora de perigo.

PUBLICIDADE

A princesa de Gales fez esta sexta-feira uma atualização do seu estado de saúde, depois de ter revelado em março que tinha um cancro e que estava a submeter-se a tratamentos de quimioterapia.

"Estou a fazer progressos, mas como sabe qualquer pessoa que esteja a fazer quimioterapia, há dias bons e dias maus. Nos dias maus sentes-te fraco, cansado e tens de ceder para o corpo descansar. Mas nos dias bons, quando te sentes mais forte, queres aproveitar ao máximo por te sentires bem", lê-se numa declaração divulgada por Kate Middleton.

A princesa de Gales revela ainda que não está fora de perigo e que continuará em tratamentos nos próximos meses, mas revela que já este fim de semana vai marcar presença na parada que celebra o aniversário do rei, o primeiro evento público de Kate desde que anunciou que tem cancro há três meses.

"Estou ansiosa por participar na parada do aniversário do rei este fim de semana com a minha família e espero participar em alguns compromissos públicos durante o verão, mas ainda não estou fora de perigo", admite Kate.

Este sábado, 15 de junho, realiza-se em Londres a cerimónia "Trooping the Colour", uma parada militar que celebra o aniversário oficial do soberano do Reino Unido e que é normalmente marcada para o primeiro ou segundo sábado de junho, contando com a presença de toda a família real britânica.

"Estou a aprender a ser paciente, sobretudo com a incerteza. A viver um dia de cada vez, a ouvir o meu corpo e a permitir-me ter este tempo tão necessário para me curar", escreve ainda a princesa de Gales, que termina agradecendo a todos aqueles que de forma corajosa partilharam as suas histórias com ela.

Kate revelou em março que tem cancro e que estava a fazer tratamentos de quimioterapia. Numa declaração gravada em Windsor pela BBC, a princesa revelou que a doença foi descoberta depois de fazer uma extensa cirurgia abdominal em janeiro.

Não foi revelado o tipo de cancro que foi diagnosticado a Kate.

Recorde-se que, em janeiro, também o rei Carlos III revelou que lhe foi diagnosticado um cancro, depois de ter feito tratamento a um problema na próstata. O Palácio de Buckingham referiu apenas que o monarca, de 75 anos, não tem cancro na próstata, mas também não divulgou qual o cancro de Carlos.