Kate Middleton reaparece em público pela primeira vez desde que anunciou que tinha cancro

Kate Middleton reapareceu em público no aniversário do rei Carlos III: "Estou melhor, mas não estou fora de perigo", anunciou a Princesa de Gales através das redes sociais. É o primeiro evento em que participa desde que anunciou que tinha sido diagnosticada com cancro.

A princesa Kate Middleton de Gales reapareceu em público para a cerimónia Trooping the Colour. O desfile foi aberto pelo rei Carlos III, que celebra hoje oficialmente o seu aniversário.

Numa publicação nas redes sociais, na sexta-feira, a mulher do príncipe William fez uma atualização do seu estado de saúde após o diagnóstico de cancro.

Kate disse que está a "fazer progressos" no seu caminho para a recuperação após o tratamento do cancro que lhe foi diagnosticado nos últimos meses. Kate vai estar com o resto da família real na varanda do Palácio de Buckingham para a tradicional saudação real britânica por ocasião do aniversário do rei. Será o seu primeiro evento público em quase sete meses.

"Fiquei impressionada com todas as mensagens de apoio recebidas nos últimos dois meses. Fizeram realmente a diferença para mim e para o William e ajudaram-nos a atravessar alguns dos momentos mais difíceis", escreveu a Princesa de Gales.

"Estou a fazer bons progressos, mas como qualquer pessoa que esteja a fazer quimioterapia sabe, há dias bons e dias maus", acrescentou. "Nos dias maus, sentimo-nos fracos, cansados e temos de ceder ao nosso corpo, descansando. Mas nos dias bons, quando nos sentimos mais fortes, queremos aproveitar ao máximo o facto de estarmos bem."

Kate Middleton: ainda não estou fora de perigo

"O meu tratamento está a decorrer e vai continuar durante mais alguns meses. Nos dias em que me sinto bem o suficiente, é uma alegria envolver-me na vida escolar, dedicar tempo pessoal a coisas que me dão energia e positividade, bem como começar a trabalhar em casa", escreveu.

"Estou ansiosa por participar no The King's Birthday Parade este fim de semana com a minha família e espero participar em alguns compromissos públicos durante o verão, mas sabendo igualmente que ainda não estou fora de perigo", acrescentou, anunciando a sua participação no Trooping the Colour.

"Estou a aprender a ser paciente, especialmente com a incerteza. Estou a enfrentar um dia de cada vez, como ele vem, a ouvir o meu corpo e a dar-me o tempo necessário para sarar", disse.

"Agradeço do fundo do coração a vossa compreensão contínua e a todos vós que tão corajosamente partilharam as vossas histórias comigo", concluiu Kate.