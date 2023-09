Quais foram os terramotos mais mortíferos do século?

O terramoto que abalou Marrocos é um dos vinte mais mortíferos do século. Junta-se ao que atingiu a Síria e a Turquia em fevereiro passado na lista dos terramotos mais dramáticos da história moderna.

Quase 2500 mortos. Esta segunda-feira de manhã este era o número provisório de mortos do terramoto de magnitude 6,8 que abalou Marrocos na última sexta-feira.

PUBLICIDADE

O último grande terramoto no país foi em 2004. Matou 628 pessoas. O terramoto mais mortífero de Marrocos data de 1960. Com uma magnitude de 5,9, matou mais de 13.000 pessoas.

No entanto, este terramoto será menos devastador do que o que atingiu a Turquia e a Síria em 6 de fevereiro, que fez 56 697 vítimas na última contagem oficial - o equivalente à população de uma cidade como Beauvais ou Narbonne, em França.

Este balanço catastrófico coloca este sismo no 50º lugar entre todos os sismos mais mortíferos desde 500 a.C. registados pela agência americana que monitoriza os acontecimentos geofísicos no mundo (NCEI - Nation Centres for Environmental Information).

O terramoto que atingiu a Turquia e a Sírio é o quinto mais mortífero desde o início do século:

Haiti, 12 de janeiro de 2010: 316.000 mortos Sumatra, 26 de dezembro de 2004: 227 899 mortos Província de Sichuan, na China, 15 de maio de 2008: 87 652 mortos Paquistão, 8 de outubro de 2005: 76 213 mortos Turquia/Síria, 6 de fevereiro de 2023: 51 880 mortos

Segundo as organizações especializadas, todos os anos ocorrem em média quinze sismos de magnitude superior a 7,0 em todo o mundo. O terramoto de 6 de fevereiro foi, portanto, um dos mais graves.

De acordo com Joanna Faure Walker, diretora do Instituto de Redução de Riscos e Catástrofes da University College London, este sismo libertou 250 vezes mais energia do que o terramoto de magnitude 6,2 que atingiu o centro de Itália e matou quase 300 pessoas em 2016.

No entanto, de acordo com os sismólogos, a falha geológica da Anatólia Oriental, na qual ocorreu o terramoto de 6 de fevereiro, registou muito pouca atividade sísmica durante o século XX. "Se olharmos apenas para os (grandes) sismos registados pelos sismómetros, parece quase vazio", diz Roger Musson, investigador do Serviço Geológico Britânico. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, apenas três sismos superiores a 6 na escala de Richter foram registados na região desde 1970.

A última tragédia na região remonta a um terramoto de magnitude 7,0 em 1822. Segundo o NCEI, matou cerca de 20.000 pessoas.

Os terramotos mais mortíferos dos séculos XX e XXI

Os dez terramotos mais mortíferos da história moderna fizeram todos mais de 60.000 vítimas. Metade deles fez mais de 100.000 mortos.

O terramoto que devastou o Haiti em janeiro de 2010 continua a ser o mais mortífero até à data nos séculos XX e XXI. Na história registada, só foi ultrapassado por um terramoto na China em 1556, que matou 830 000 pessoas.

Apenas sete sismos registados pelo NCEI atingiram uma magnitude igual ou superior a 9. O sismo mais forte ocorreu em 22 de maio de 1960 no Peru. Matou 2.226 pessoas.

PUBLICIDADE

A magnitude de um sismo não é suficiente para explicar o número de vítimas que pode causar. A sua profundidade, o tipo de movimento e a ocorrência de deslizamentos de terras ou tsunamis como consequência podem agravar ainda mais a situação. O tipo de edifícios e as condições meteorológicas no momento do sismo podem também ser um fator.