Cruz Vermelha e Crescente Vermelho falam em milhares de mortos e desaparecidos na Líbia

Tempestade Daniel provoca inundações repentinas.

As chuvas torrenciais da tempestade Daniel provocaram inundações repentinas na Líbia. Segundo as autoridades pelo menos 2 mil pessoas morreram, mas o número deve aumentar nos próximos dias.

A zona mais afetada e em alerta máximo é a cidade de Derna, onde duas barragens colapsaram. A Cruz Vermelha e o Crescente Vermelho dizem que pode haver mais de 10 mil desaparecidos neste desastre.

No leste do país cidades e aldeias ficaram inundadas depois das fortes chuvas. As autoridades falam na destruição de bairros inteiros. O Crescente Vermelho apelou à ajuda internacional comparando a situação à devastação vivida em Marrocos, após o terramoto.