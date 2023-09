Inundações paralisam leste da Líbia

De Euronews

Cheias provocam colapso de pontes e barragens

As fortes chuvas trazidas pela tempestade Daniel provocaram inundações calamitosas em vários pontos do leste da Líbia.

Há registo do colapso de barragens. Até agora, o balanço oficial dava conta de cerca de 150 vítimas mortais, embora um responsável governamental tenha declarado que pode haver mais de dois mil mortos e milhares de desaparecidos.

Como confirmou um porta-voz do exército, a situação é particularmente complicada na cidade de Derna, na costa, onde três pontes se desmoronaram e a água invadiu vários bairros. A localidade ficou isolada, sem eletricidade, nem comunicações.

Esta região do país acolhe as principais infraestruturas petrolíferas líbias, sobre as quais os responsáveis nacionais decretaram o estado de alerta máximo.