Todo o setor da banca da Chéquia foi alvo de um ataque cibernético, reivindicado por ativistas russos, no final de agosto.

O Banco Nacional Checo, que gere a taxa de câmbio da coroa checa e administra as finanças do Estado, juntamente com vários outros grandes bancos checos, foi alvo do chamado ataque DDoS (Ataque de negação de serviço distribuído) no final de agosto e princípio de setembro.

O ataque sobrecarregou os servidores com consultas e colocou-os fora de serviço por algum tempo.

Jan Šitavanc, responsável pela segurança cibernética do Moneta Money Bank explica o que aconteceu: "O ataque foi publicamente reivindicado por um grupo ativista de hackers russo e foi realizado em praticamente todos os principais bancos da Chéquia. Pode-se dizer que foi um ataque setorial - um ataque a um setor específico, a banca, neste caso - e o objetivo era realmente paralisar o setor financeiro."

A Česká spořitelna, a instituição bancária com a maior clientela, também enfrentou um ataque de um grupo de hackers chamado NoName057(16).

O porta-voz do banco, Jan Hrubý, comenta: "Não foi a primeira vez que o Banco de Poupança e outros bancos enfrentaram este tipo de ataque. Já os enfrentámos no passado, mas no passado os ataques não eram tão claros e reconhecidamente ideológicos."

"Este grupo está realmente a ligar isto ao nosso país (Chéquia) e ao apoio à Ucrânia no conflito com a Rússia", observa Jan Šitavanc

A conferência Cyber Con, que é uma plataforma para conectar os setores estadual, académico e privado, organizada pelo Gabinete Nacional de Segurança Cibernética e da Informação (NUKIB) em Brno, destaca os perigos deste tipo de ataques e oferece orientações claras sobre como combatê-los.

O seu diretor, Lukáš Kintr, fala do programa: "O programa do terceiro dia do Cyber Con inclui um painel político no qual membros de toda nossa representação política debaterão as questões estratégicas e os desafios que enfrenta hoje a Chéquia no ciberespaço".

"Os ataques cibernéticos não podem ser completamente evitados. O Gabinete Nacional de Segurança Cibernética e de Informação garante que os danos causados por estes ataques sejam os mínimos possível", refere o repórter da Euronews, Jiří Skácel.