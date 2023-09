Navios com cereais chegam a Odessa por corredor temporário no Mar Negro

De Euronews

Desde que a Rússia se tinha retirado do acordo para a exportação de cereais pelo Mar Negro que nenhum navio de carga civil atracava no porto ucraniano.

Pela primeira vez desde que a Rússia abandonou o acordo dos cereais, dois navios de carga civis atracaram, este sábado, em Odessa, no sul da Ucrânia.

As embarcações, com quase 20 mil toneladas de trigo destinados aos continentes africano e asiático, puderam chegar ao porto de Chornomorsk, graças a um corredor temporário no Mar Negro, estabelecido por Kiev.

O anúncio surgiu horas depois de a Comissão Europeia ter levantado as restrições à entrada de cereais do país em guerra nos mercados dos cinco Estados-membros vizinhos. A decisão reuniu pouco consenso e teve como resposta da Polónia, da Hungria e da Eslováquia um veto unilateral.

De forma a evitar aumentos no fluxo de cereais para os países que fazem fronteira com a Ucrânia, Bruxelas diz que Kiev "concordou em introduzir medidas legais", como um sistema de licenciamento de exportações. Caso essas medidas sejam cumpridas, a União Europeia não vê motivo para voltar a aplicar as restrições.

A Rússia suspendeu em meados de julho a participação no acordo para a exportação de cereais pelo Mar Negro a partir de portos ucranianos. Desde então tem vindo a intendificar os ataques às infraestruturas portuárias de Odessa.

Kiev respondeu com a criação de rotas no Mar Negro temporariamente desbloqueadas pelas Forças Navais ucranianas e ataques à frota militar de Moscovo.