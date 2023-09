Oito feridos em acidente na Oktoberfest em Munique

De Euronews com AFP

O incidente teve lugar na "Höllenblitz" (ou "Relâmpago do Inferno"), que é vendida como a maior montanha-russa interior do mundo.

Um acidente numa montanha russa no primeiro dia da tradicional Oktoberfest de Munique, na Alemanha, deixou oito pessoas feridas, informou a polícia local no domingo.

Duas carruagens de uma atração de parque de diversões, organizado no âmbito da conhecida festa, terão colidido no sábado à noite, por volta das 22h15, hora local.

Os médicos tiveram de assistir oito pessoas com ferimentos ligeiros no local e duas delas foram transportadas para o hospital. As causas do acidente ainda não foram determinadas através de uma avaliação por peritos.

A Oktoberfest começou no sábado e tende a atrair cerca de seis milhões de visitantes.

A festa na capital da Baviera recebe convidados até 3 de outubro, com cerca de um terço dos visitantes vindos do estrangeiro, em especial da Ásia.

Este evento gera normalmente cerca de 1,2 mil milhões de euros em benefícios económicos para a Alemanha.