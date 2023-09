Dois terços dos objetivos da ONU para as crianças estão atrasados

De Euronews

Relatório da UNICEF destaca grandes atrasos nos objetivos mundiais definidos para 2030 pela ONU no que diz respeito às crianças do mundo

Com 2023 a marcar metade do caminho para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 2030, estabelecidos pela ONU, dois terços desses objetivos mundiais em termos de direitos e bem-estar das crianças estão atrasados.

O alerta é dado no mais recente relatório da UNICEF, que destaca que, a continuar no mesmo ritmo, apenas 60 países, representando unicamente 25 por cento das crianças em todo o mundo, deverão alcançar as metas definidas até 2030, "deixando para trás mil e novecentos milhões de crianças em 140 países".