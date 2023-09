Interdição dos Hammerskins : Alemanha mobiliza-se contra extrema-direita

De Euronews

Ministra do Interior acusa grupo de propagar uma "teoria racial baseada na ideologia nazi"

As autoridades alemãs efetuaram buscas em dez regiões do país, visando cerca de 30 residências de membros do movimento de extrema-direita Hammerskins.

No mesmo dia, a ministra do Interior, Nancy Faeser, anunciou a interdição desse mesmo grupo, acusado de propagar uma "teoria racial baseada na ideologia nazi".

Foi também tida como alvo uma sub-organização, a "Crew 38". Segundo Faeser, a Alemanha está a pôr termo "ao extremismo de direita organizado" e "a atividades desumanas conduzidas por uma associação neonazi ativa internacionalmente".

Os Hammerskins alemães são uma ramificação do movimento Hammerskins Nation, fundado em 1988 nos Estados Unidos, e de acordo com o governo, desempenham um papel de liderança na extrema-direita a nível europeu.