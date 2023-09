Maioria das jogadoras da seleção espanhola põe fim a greve

De Euronews

Acordo com Federação e governo permitiu regresso de jogadoras à seleção espanhola de futebol feminino

A maioria das futebolistas espanholas que integram a seleção decidiram pôr fim à greve e voltar a jogar face à Suécia na Liga das Nações, depois de um acordo com a Federação e o governo de Madrid.

PUBLICIDADE

As jogadoras tinham decretado uma greve de protesto na sequência do escândalo do beijo forçado do ex-presidente da Federação espanhola de FutebolLuis Rubiales à futebolista Jenni Hermoso por ocasião das celebrações da vitória no mundial de futebol feminino.

Para as jogadoras o afastamento de Rubiales não é suficiente e é necessária uma reformulação total da federação.