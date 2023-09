Azerbaijão e representantes arménios da região de Nagorno-Karabakh iniciaram conversações

De euronews

Reunião aconteceu depois de ofensiva militar de Baku para recuperar controlo do território separatista.

O Azerbaijão considerou "construtiva" a reunião que teve esta quinta-feira com os representantes arménios da região de Nagorno-Karabakh. As conversações aconteceram após uma ofensiva militar de 24 horas de Baku para recuperar o controlo do território separatista. A Rússia, que mantém uma missão de manutenção da paz na região há 3 anos, está a supervisionar as negociações.

A operação terá provocado pelo menos 37 mortos e 200 feridos. Dois soldados russos foram mortos na quarta-feira e o presidente do Azerbaijão pediu desculpas ao presidente russo. Já Putin pediu a Ilham Aliev que respeite os direitos dos arménios.

Na reunião, foi discutida a reintegração da população arménia do enclave, que esteve bloqueado pelo Azerbaijão durante mais de nove meses. As duas partes chegaram a um acordo para se voltarem a reunir em breve.

Esta quinta-feira, a Arménia acusou o Azerbaijão de limpeza étnica no Conselho dos Direitos Humanos da ONU.