O casal de polícias foi assassinado em casa à frente do filho de 3 anos

O julgamento do suposto cúmplice do assassinato de um casal polícias, começou esta segunda-feira no Tribunal Especial de Paris.

Foi em 2016 que o casal, Jean-Baptiste Salvaing e Jessica Schneider, foi morto à facada, em casa, na frente do filho, então com três anos.

O assassino, um militante do autoproclamado grupo terrorista Estado Islâmico, foi morto pela polícia francesa durante a operação para libertar a criança.

Mohamed Lamine Aberouz, agora com 30 anos, foi preso em 2017 e é acusado de cumplicidade, associação criminosa, terrorismo e sequestro.

Foi a primeira vez que um polícia foi morto em França fora do horário de serviço e na própria casa.