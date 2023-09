Líderes europeus marcam presença no funeral de Estado do ex-presidente de Itália Giorgio Napolitano

Napolitano morreu na sexta-feira, aos 98 anos.

Os líderes europeus estiveram presentes no funeral de Estado em Roma do ex-presidente Giorgio Napolitano, que morreu na sexta-feira,aos 98 anos. Os presidentes de França e da Alemanha, Emmanuel Macron e Franz Walter Steinmeier, prestaram homenagem a Napolitano - que foi presidente de Itália duas vezes entre 2006 e 2015 e foi considerado uma força estabilizadora na política, muitas vezes turbulenta, do país.

Veja a reportagem da correspondente da Euronews, Giorgia Orlandi, a partir de Roma, que adianta que: "enquanto chefe de Estado, Giorgio Napolitano, ajudou a conduzir o país durante a pior crise política que Itália alguma vez enfrentou, através do colapso do último governo de Silvo Berlusconi e auge da crise da dívida em 2011 recuperando o país da crise económica".