Iraque: Incêndio num casamento faz mais de uma centena de mortos entre eles os noivos

Violento incêndio mata mais de 100 pessoas durante um casamento cristão no norte do Iraque. Entre os mortos estão os noivos.

Um violento incêndio matou mais de uma centena de pessoas durante um casamento no norte do Iraque. Entre os mortos estão os noivos e, de acordo com as autoridades, o número de falecidos pode aumentar. Há cerca de 150 feridos.

As causas do incêndio ainda não são conhecidas mas um canal de televisão curdo mostrava imagens do fogo-de-artifício a sair do chão do local onde decorria o evento e a incendiar o lustre. As autoridades locais esclareciam apenas que os materiais de construção, inflamáveis, também contribuíram para catástrofe

A tragédia ocorreu em Hamdaniya, numa região predominantemente cristã, situada nos arredores de Mossul. No Iraque, a minoria cristã está em declínio.