11 adultos "potencialmente mortos" em incêndio em França

Fogo deflagrou numa casa de férias para pessoas com deficiência.

As autoridades francesas dizem que 11 adultos estão "potencialmente mortos", na sequência de um incêndio numa casa de férias para pessoas com deficiência, no leste de França.

Pouco tempo antes, as onze pessoas tinham sido dadas como desaparecidas e outras 17 foram retiradas do local.

O ministro francês do Interior, Gerald Darmanin, afirmou no Twitter que "esta manhã, de manhã cedo, deflagrou um incêndio numa casa de férias para pessoas com deficiência" na pequena cidade de Wintzenheim, perto da fronteira com a Alemanha. "Apesar da intervenção rápida e corajosa dos bombeiros... há registo de várias vítimas", afirmou. As operações de salvamento ainda estão a decorrer.

A administração local da região do Haut-Rhin revela, por comunicado, que o incêndio deflagrou às 6h30 da manhã (hora local) num alojamento privado em Wintzenheim.

Para o terreno foram mobilizados 76 bombeiros, quatro carros de combate ao fogo e quatro ambulâncias, além de 40 agentes da polícia.

O incêndio foi rapidamente controlado.