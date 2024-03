Notre-Dame vai receber cadeiras de carvalho maciço que “duram séculos”

De Euronews

A catedral parisiense vai receber 1.500 novas cadeiras, que foram fabricadas com madeira maciça de carvalho e desenhadas pela designer francesa Ionna Vautrin.

Cinco anos depois do incêndio que deflagrou na Notre-Dame, em Paris, a catedral continua a ser reconstruída.

De acordo com as agências internacionais, a famosa catedral na capital francesa vai acolher em breve cadeiras únicas, fabricadas numa carpintaria familiar no departamento de Landes, no País Basco francês.

As 1.500 cadeiras encomendadas pela diocese parisiense são feitas de madeira maciça de carvalho, que foi selecionada e seca durante três anos antes de ser usada.

Segundo os fabricantes, vão manter-se em bom estado durante "séculos”. Cada cadeira levará meio dia a ser construída e o design é da autoria da francesa Ionna Vautrin.