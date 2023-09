Poucas semanas após a tempestade "Daniel", agora foi a "Elias" a assolar o centro da Grécia

PUBLICIDADE

O centro da Grécia voltou a ser assolado esta semana por uma forte intempérie.

A região já tinha assolada no início do mês pela tempestade “Daniel”, que deixou quatro mortos e muitos milhões de euros de prejuízos. Agora foi a tempestade "Elias".

A localidade de Sotírio, entre Volos e Larissa, em Tessalónica, ficou parcialmente submersa.

Volos, com cerca de 150 mil habitantes, foi parcialmente "afogada" em lama. As montanhas nas proximidades, ainda afetadas pela tempestade de há algumas semanas, não conseguiram reter a muita água que voltou a cair e deixaram deslizar torrentes de lama que encheram as ruas da cidade e atolaram muitas viaturas.

As equipas de busca e resgate tiveram de socorrer mais de 400 pessoas, que se viram ameaçadas pela rápida subida das águas e os fluxos de lama.

Uma mulher descansa das limpezas após as cheias em Sotírio, na gr´€cia AP Photo/Petros Giannakouris

O atual mau tempo está já a abrandar, mas a chuva deve manter-se até domingo.