Ucrânia anuncia avanços bem-sucedidos em direção a Bakhmut

Moscovo, por outro lado, anunciou que o Exército russo realizou nove ataques em grupo com armas de precisão de longo alcance e veículos aéreos não tripulados na Ucrânia.

O Serviço Estatal de Guarda de Fronteiras da Ucrânia divulgou um vídeo que mostra um combatente a dizer que, juntamente com as Forças Armadas da Ucrânia, "capturaram um lugar estrategicamente importante no mapa da região de Donetsk", na direção de Bakhmut.

Entretanto, a Rússia anunciou, esta sexta-feira, que o Exército realizou nove ataques em grupo com armas de precisão de longo alcance e veículos aéreos não tripulados na Ucrânia, de 24 a 29 de setembro.

O presidente russo, Vladimir Putin, ordenou, por outro lado, que um importante comandante do grupo paramilitar Wagner, Andrei Troshev, assumisse o comando das unidades voluntárias que lutam na Ucrânia.

A decisão mostra o plano do Kremlin de integrar responsáveis do grupo Wagner após a morte do líder, Yevgeny Prigozhin.

Também esta sexta-feira, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, homenageou as vítimas do massacre de Babi Yar, em Kiev, no 82º aniversário do assassinato de quase 34 mil judeus nas mãos das tropas nazis durante a Segunda Guerra Mundial.