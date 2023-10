Equipas de resgate usam cães para auxiliar na busca por dezenas de pessoas soterradas.

Pelo menos 9 pessoas morreram e meia centena ficou ferida na sequência do colapso do telhado de uma igreja no México.

A estrutura da Igreja Santa Cruz, em Ciudad Madero, desabou, neste domingo, durante uma cerimónia em que pessoas de todas as idades e de várias famílias estavam reunidas para celebrar batismos.

A polícia do Estado de Tamaulipas, no norte do México, indicou que ainda podem existir dezenas de pessoas presas nos escombros e que as buscas continuam. As equipas de resgate estão a usar cães para ajudar nas operações de busca por pessoas soterradas.