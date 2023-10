Revolução do Papa Francisco vai dar voz e voto às mulheres no Sínodo

Riccardo De Luca/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

O Sínodo dos Bispos é um órgão consultivo que pede aos bispos de todo o mundo que participem no governo da Igreja, aconselhando o Papa em assuntos de interesse para a Igreja. As mulheres vão participar nos debates e vão votar no documento final, algo até agora reservado aos prelados.