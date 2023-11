Papa Francisco cancela presença na COP28 por razões de saúde

De Euronews

Francisco, que teve parte de um pulmão removido quando era jovem, contraiu gripe na semana passada e tem recebido antibióticos, mas não tem pneumonia nem febre.

O Papa Francisco cancelou sua viagem ao Dubai, onde deveria participar na COP28.

A visita do Sumo Pontífice da Igreja Católica aos Emirados Árabes Unidos deveria decorrer de 1 a 3 de dezembro, para discursar na cimeira e se reunir com líderes mundiais, antes de inaugurar o primeiro Pavilhão da Fé numa COP.

Esperava-se que Francisco, que tem sido um defensor declarado da ação climática, fosse o primeiro pontífice a participar na cimeira climática global, mas a sua condição de saúde impossibilita a viagem.

Na terça-feira, o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, disse que a saúde de Francisco estava a melhorar depois da gripe e da inflamação do trato respiratório, mas os médicos aconselharam-no a não viajar para o Dubai.

O papa concordou em não viajar “com grande pesar”, de acordo com o comunicado do Vaticano, que acrescentou que iria estudar formas de o líder dos católicos romanos do mundo poder contribuir remotamente para as discussões sobre o clima.

O Papa Francisco fará 87 anos em dezembro.