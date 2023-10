Rússia anuncia recrutamento do outono

De Sasha Vakulina

O chefe da região ucraniana de Luhansk referiu que o Kremlin está a recrutar pessoas na Ucrânia ocupada.

As forças russas estão a conduzir contra-ataques táticos na zona de Robotyne como parte da sua defesa contra as operações de contraofensiva ucranianas em curso na região ocidental de Zaporíjia.

Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, a situação a sul de Robotyne é fluida, uma vez que algumas fortificações de campo taticamente significativas mudaram de mãos várias vezes.

Entretanto, o ministério da Defesa russo anunciou oficialmente o início do seu ciclo regular de recrutamento do outono.

O ministério anunciou que as autoridades russas vão convocar 130 mil pessoas que treinarão com as formações durante cinco meses e serão depois integradas nas suas unidades.

