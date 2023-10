Instituto para o Estudo da Guerra: Crianças ucranianas continuam a ser levadas para a Rússia

De Sasha Vakulina

Instituto para o Estudo da Guerra: Crianças ucranianas continuam a ser retiradas às suas famílias e levadas para a Rússia e territórios ocupados por Moscovo.

De acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra, milhares de crianças ucranianas continuam a ser levadas para a Rússia ou para territórios ocupados por Moscovo. Situação que justificam como "viagens educativas", "tratamentos médicos", "evacuações", etc. As viagens educativas servem para que conheçam a versão russa da história.