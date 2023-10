Sérvia afasta forças da fronteira do Kosovo

De Euronews

Casa Branca diz que decisão vai ajudará a diminuir as tensões na região.

Os Estados Unidos afirmam esta terça-feira que a detenção de um líder sérvio do Kosovo e a retirada das tropas sérvias da fronteira vão aliviar as tensões na região. Milan Radoicic era o alegado líder de um grupo que terá montado barricadas numa aldeia no norte do Kosovo, provocando um longo tiroteio com a polícia. No confronto morreram quatro pessoas. Em resposta, a Sérvia enviou tropas para a fronteira, mas a Casa Branca diz que já foram retiradas.

"Desde que afirmámos publicamente que tínhamos visto forças sérvias na fronteira, também vimos que começaram a retirar essas forças. E isso é positivo, pois ajudará a diminuir as tensões - não as eliminará, mas ajudará a diminuí-las", disse John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional.

Uma força conjunta dos Estados Unidos , do Kosovo e da Europa começou a patrulhar o local do tiroteio. Na semana passada, o presidente sérvio pediu uma força de manutenção da paz liderada pela NATO para garantir a segurança e o policiamento no local.