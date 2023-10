Divulgado o vídeo do momento em que autocarro cai de viaduto em Itália

De Euronews

O balanço de vítimas, neste momento, é de 21 mortos, incluindo um bebé de ano e meio, e 15 feridos, incluindo seis em estado grave, todos estrangeiros.

PUBLICIDADE

Foi divulgado o vídeo das câmaras de segurança que registaram o momento em que um autocarro que circulava num viaduto perto de Veneza caiu, por enquanto, ainda sem explicação.

As autoridades italianas abriram uma investigação.

O mau estado do viaduto e uma alegada falta de manutenção estão entre as hipóteses que podem ter precipitado a queda do autocarro, que não deixou sinais de travagem nem de colisão com outros veículos.

"O viaduto encontrava-se em mau estado há vários anos. Disseram que uma manutenção tinha sido feita, mas só agora a começaram. Reparei que há pedaços de rails de proteção ferrugentos e soltos", referiu uma pessoa que habita perto do local do acidente.

O balanço de vítimas, neste momento, é de 21 mortos, incluindo um bebé de ano e meio, e 15 feridos, incluindo seis em estado grave, todos estrangeiros.

A médica Federica Stella, do serviço de emergência, fez parte dos primeiros socorristas a chegar ao local e está a acompanhar os sobreviventes.

"Os feridos são todos jovens. Os familiares estão agora a chegar ao hospital. Como todos os feridos são estrangeiros, os familiares tiveram de viajar dos países de origem. Estão a chegar pouco a pouco", revelou a médica Federica Stella.

O acidente ocorreu por volta das 19 horas de terça-feira, num viaduto conhecido como Rampa Rizzardi, junto às linhas ferroviárias que ligam à ilha de Veneza.

A Procuradoria de Veneza recolheu a "caixa negra" do autocarro e, de acordo com a agência Ansa, abriu um processo a um hipotético crime de homicídio múltiplo rodoviário.