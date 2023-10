Itália: Autocarro despista-se e cai sobre linha férrea há mais de uma dezena de mortes a lamentar

De Euronews

Um autocarro despistou-se perto de Veneza e caiu sobre a linha férrea. Pelo menos 18 pessoas morreram.

Um autocarro, com inúmeras pessoas a bordo, caiu de um troço da Via dell'Elettricità, em Mestre, para a via férrea.

Os meios de comunicação locais falam em pelo menos 18 mortos e muitos feridos. Desconhecem-se, de momento, as circunstâncias do acidente, nem se se trata de um autocarro turístico ou um transporte público.

Un’immane tragedia ha colpito questa sera la nostra comunità. Ho disposto da subito il lutto cittadino, in memoria... Posted by Luigi Brugnaro on Tuesday, October 3, 2023

O autocarro acidentado, movido a gás metano, incendiou-se imediatamente após o impacto.

A circulação ferroviária, entre Mestre e Veneza, foi suspensa devido ao acidente.

As autoridades locais ativaram o protocolo de "emergências graves", que implica a disponibilização de todas as urgências dos hospitais e a chamada de pessoal de reforço.

O presidente da câmara de Veneza decretou luto em memória das vítimas. "Uma cena apocalíptica, não há palavras", desabafava Luigi Brugnaro nas redes sociais.