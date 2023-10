Organização Mundial do Turismo quer promover destinos desconhecidos

De euronews

Dia Mundial do Turismo foi celebrado em Riade, o próximo encontro dos líderes no setor está marcado para a Geórgia

PUBLICIDADE

"Descobrir o desconhecido". Esta foi uma das principais mensagens do Dia Mundial do Turismo 2023, que se realizou em Riade, na Arábia Saudita.

"Visitar o que não foi descoberto dissemina riqueza e cria oportunidades tanto nos países mais maduros como nos destinos menos descobertos. É esse tipo de abertura que queremos ver", afirmou Fahd Hamidaddin, Diretor Executivo da Autoridade de Turismo da Arábia Saudita.

O maior evento da sua história recebeu líderes e especialistas de 120 países, apelando à colaboração global no setor do turismo. O evento é organizado pela Organização Mundial do Turismo (OMT), a agência das Nações Unidas responsável pela promoção de um turismo sustentável, responsável e acessível.

A OMT aproveitou o dia para celebrar a nova iniciativa mundial "Tourism Opens Minds". Esta iniciativa foi concebida para unir e incentivar as nações, os líderes do setor do turismo e os consumidores a terem um espírito mais aberto na escolha dos destinos de viagem e a diversificarem os seus hábitos de viagem.

"O turismo tem o mais amplo impacto económico e a mais profunda pegada social. E é isso que lembramos a todos quando celebramos o Dia Mundial do Turismo", disse Marcelo Risi, Chefe de Comunicações da OMT.

O anúncio foi oportuno e surgiu no momento em que os resultados de um inquérito internacional da YouGov revelaram que quase metade dos inquiridos não se sentem à vontade para viajar para locais sobre os quais pouco sabem.

A sustentabilidade e a prosperidade das pessoas estiveram na linha da frente dos debates deste ano, sob o tema "turismo e investimentos ecológicos". A Espanha atingiu recentemente um mês recorde de visitantes ao receber 10 milhões de turistas internacionais em julho.

O país está empenhado numa agenda que coloca as pessoas e o planeta em primeiro plano. Rosana Morillo, Secretária de Estado do Turismo de Espanha, afirmou: "No plano de recuperação e modernização de Espanha, investimos 3,4 mil milhões de euros para sermos mais ecológicos, mais sustentáveis do ponto de vista social, o que é muito importante para nós, e para garantir o futuro não só dos nossos destinos de sucesso, que já são muito conhecidos, mas também um futuro sustentável para os que ainda estão por descobrir".

O setor do turismo mundial deverá atingir 8,9 biliões de euros em contribuições para o PIB em 2023, de acordo com o Conselho Mundial de Viagens e Turismo. Este valor está também em linha com as previsões de que atingirá 80 a 95% dos níveis pré-pandémicos também este ano.

Com o evento deste ano a chegar ao fim, o testemunho foi passado à Geórgia para dar as boas-vindas ao mundo no Dia Mundial do Turismo do próximo ano. "Estamos muito gratos a todos os 38 países que votaram e apoiaram a candidatura da Geórgia. É uma grande honra. É mais um reconhecimento internacional do nosso país como marca, como marca turística", afirmou Mariam Kvrivishvili, Vice-Ministro do Ministério da Economia e do Desenvolvimento Sustentável da Geórgia.