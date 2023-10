Médio Oriente teme escalada, ainda maior, da tensão e violência com Hezbollah a atacar Israel

No Médio Oriente, teme-se uma escalada, ainda maior da tensão e violência. Este domingo houve troca de disparos entre os libaneses do Hezbollah e Israel.

O Hezbollah reivindica responsabilidade por ataques com morteiros ao longo da fronteira com os Montes Golã contra, especificamente, três posições israelitas, em Chebaa Farms e Kfar Chouba hills. Israel afirmava ter bombardeado o sul do Líbano. O grupo paramilitar, aliado do Hamas, confirmava que um projétil disparado por Israel atingiu uma zona agrícola.

A agência de notícias libanesa escrevia que os combatentes do Hezbollah montaram acampamento numa área contestada ao longo da tensa fronteira sul do país, depois do ataque de Israel. O mesmo local onde permaneceram durante o verão, ao longo da fronteira entre o Líbano e os Montes Golã, ocupados por Israel mas que pertenceram à Síria e que o Líbano reivindica.