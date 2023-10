Ataques russos constantes na Ucrânia

De Euronews

No último dia, foram atacadas mais de cem localidades e infraestruturas ucranianas.

Os bombadeamentos russos não dão tréguas em várias regiões da Ucrânia . Nesta sexta-feira, uma pessoa morreu e 13 ficaram feridas na região de Donestsk. Na região de Kherson, um drone russo lançou explosivos sobre um carro com civis, matando uma mulher e ferindo duas pessoas. A situação é complicada no Donbass, perto de Avdiivka, com combates pesados em várias direções.

Os soldados ucranianos recebem formação médica perto da frente oriental.

"Este é o curso de formação mais crucial de sempre, porque cada soldado precisa de saber como salvar a sua própria vida, e precisa de saber como salvar a vida de outros que estejam por perto”, explica Victor Pylypenko, instrutor médico de combate.

Os ucranianos que vivem perto das linhas da frente enfrentam ainda mais desafios. Os bombardeamentos constantes interrompem o fornecimento de eletricidade e as reparações são dificultadas pela guerra. Esta sexta feira, o presidente ucraniano alertou para o "terrorismo russo" durante o Inverno e para os ataques a infraetruturas críticas.