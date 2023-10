De Euronews

Dez dias após os ataques do Hamas, muitas vítimas ainda não foram identificadas. O estado dos corpos tem dificultado o processo.

As horas passam demasiado lentas para Israel Nati, na base militar de Shura, no centro de Israel. Espera há vários dias para identificar o corpo do primo, um dos 1.400 mortos pelo Hamas a 7 de outubro.

Recebeu informações erradas e, por mais detalhes que forneça, não conseguem encontrá-lo.

"Um dia disseram-nos que o encontraram graças à aliança de casamento, mas descobriu-se que não era ele. Dissemos que ele tinha tatuagens, mas não conseguiram encontrá-lo! Nós dissemos que ele tinha tatuagens, mas não conseguiram encontrá-lo! Não sei de nada! Já se passaram dez dias!

O caso de Israel Nati não é exceção. O estado de muitos dos cadáveres que chegam diariamente a Shura revela o horror do pior ataque terrorista da história de Israel.

Avigail, médica militar, comenta: "De cada vez que pensamos que já vimos tudo, alguma outra coisa, que, de certa forma, nos abala, surge outro horror. Vimos corpos desmembrados, com pés e braços, com falta de mãos, que foram cortadas."

Aqueles que já conseguiram identificar os seus familiares e recuperar seus corpos não estão a conseguir enterrá-los, para poderem iniciar o luto de um trauma gigantesco.

O cerco total a Gaza imposto pelo exército israelita não foi suficiente para impedir os ataques de foguetes lançados a partir da Faixa de Gaza onde outros dramas estão a desenrolar-se e o número de vítimas dos bombardeamentos israelitas continua a crescer.

Segundo o Ministério da Saúde palestiniano, o número de mortos palestinianos ultrapassa os três mil e o número de feridos eleva-se a mais de 12.500, desde o início do conflito, desencadeado com o ataque do Hamas a 7 de outubro.

Estes dados revelam um aumento de 200 mortos desde o último balanço ofical de vítimas.